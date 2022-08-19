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Генменджер «Монреаля» заявил, что Прайс может пропустить весь следующий сезон НХЛ

Генменджер «Монреаля» заявил, что Прайс может пропустить весь следующий сезон НХЛ
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз сообщил, что голкипер клуба Кэри Прайс может пропустить весь предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги.

«Новости о колене Кэри обескураживают в том смысле, что в процессе реабилитации не было никаких улучшений. Весь прошлый сезон это, очевидно, продолжало создавать для него проблемы. Этим летом он задумался об операции на колене, чтобы посмотреть, поможет ли это. Не помогло.

На данный момент мы не ожидаем, что Кэри будет доступен в начале сезона, и, честно говоря, я не знаю, будет ли у него возможность вернуться в этом сезоне после реабилитации», — приводит слова Хьюза Sportsnet.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ 34-летний Прайс принял участие в пяти матчах, отразив 87,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,63.

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