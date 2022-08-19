«А тебя, сразу в армию». Петухов — об угрозе Тарасова после Олимпиады 1960 года

Олимпийский чемпион 1964 года Станислав Петухов рассказал историю, связанную с легендарным тренером Анатолием Тарасовым.



«Рассказываю ему о незабитом голе в ворота США на Олимпиаде-1960. А он такой: «Да-а, ты склонен к анализу». А Витька Якушев был молчуном, если кто его знал. Обычно шли какие-то разговоры по часу, а он за это время скажет одно-два слова. В конце разговора мы к нему обращались: «Усатый, ну ты сегодня столько наговорил». Шутили мы так. И Якушеву Тарасов ничего не сказал.



А вот Женьке (Грошеву. — Прим. «Чемпионата») заявил в своей излюбленной манере: «Евгений Николаевич, вы комсомольцы, приедем в Москву, компетентные органы будут разбираться с вашей игрой. Посмотрим, что с вами делать». Начал, короче, запугивать. «А тебя, Петух, он даже не стеснялся, называл меня так, – Тарасов обращается уже ко мне, – в армию. Да, сразу в армию». Я ему: «Меня в армию в 1957 году призвали. А в этом году уже демобилизуюсь». «Как это?» – удивляется Тарасов. Отвечаю: «Я военнослужащий дивизии особого назначения имени Дзержинского (это реутовская дивизия особого назначения). Стрелок». «Как???» – удивляется Тарасов. «Ну, вот так», – отвечаю я. Три года надо было прослужить. «Ну я, – говорит Анатолий Владимирович, – этому полковнику Мею такое устрою!»



А Мей работал в мобилизационном пункте управления и был ответственным за призыв спортсменов любого вида спорта. Неважно, хоккей, футбол, гимнастика, водное поло. Он и давал сведения Тарасову, каких игроков взять, когда наступит время призыва. Но меня пропустил. Возможно, здесь роль сыграло то, что в «Динамо» тоже была своя квота по призыву.



Потом мы с Тарасовым встречались в 1962, 1963 годах – но здесь у меня уже была защита от Чернышёва. Аркадий Иванович отстоял меня, говорит: «Это универсал, он и в защите может сыграть»», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.



Полное интервью со Станиславом Петуховым читайте на «Чемпионате»: