Олимпийский чемпион Станислав Петухов вспомнил самую тяжёлую травму в карьере

Олимпийский чемпион 1964 года Станислав Петухов рассказал о самой тяжёлой травме за свою игровую карьеру.



«Одно из сотрясений мозга было очень серьёзным. В 1963 году, когда мы приехали после чемпионата мира. «Динамо» встречалось с «Химиком». В Воскресенске был такой игрок – Иванов. Так вот когда я с края стал вылезать на ворота, он мне ударил по опорной левой ноге. Я падаю, меня разворачивает, и я со всей силы врезаюсь затылком в лицевой короткий борт. Тут же потерял сознание. Не помню даже, как меня вынесли с поля.



Положили в 67-ю клиническую больницу, которая рядом с «Лужниками» находится. Хорошо, что больница была рядом со стадионом. Я месяц там пролежал, в плохом состоянии. Думали, что перелом основания черепа, позвонков. Но, слава богу, ничего серьёзного не случилось. Однако это сотрясение повлияло на карьеру. Один раз нос ломал, да и локальные травмы были», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.



Полное интервью со Станиславом Петуховым читайте на «Чемпионате»: