Кожевников — об игре «Спартака»: болельщик не простит нежелания выпрыгнуть из штанов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал подготовку «Спартака» к новому сезону КХЛ, а также перспективы красно-белых.
«Как оценю подготовку «Спартака» к сезону? Лето у нас прошло под знаком обмена защитника Никишина на группу игроков СКА. Жду от экс-армейцев, которые пополнили красно-белый клуб, очень серьёзного и ответственного хоккея.
Да, Никишин — защитник не без способностей, требовалась мощная компенсация. Но если бы меня обменяли в пропорции «один к девяти», то это был бы серьёзный вызов. В такой ситуации нужно сесть наедине с собой и крепко задуматься: что в профессии получилось, а что нет. И в чём нужно срочно добавлять.
Считаю, что для Свечкова, Рубцова, Седова и Ко такой обмен — самый лучший раздражитель. Нужно доказывать, что ты не одна девятая — и что твой новый клуб с обменом не прогадал. Надеялся, что эти доказательства увидим с первого же контрольного матча «Спартака».
0:7 с «Витязем» стали первым тревожным звонком. С Казанью красно-белые в двух матчах вроде собрались, но вчера опять обидное поражение — от «Амура». Это огорчает.
Все новички «Спартака», как и старожилы команды, обязаны понимать, что играют в легендарном клубе. У нас можно сыграть красиво, из любви к хоккейному искусству, и ошибиться, это красно-белый болельщик простит. Но он никогда не простит расхлябанности, нежелания выпрыгнуть из штанов. А как раз эти моменты в игре «Спартака» проскакивают.
Каковы перспективы «Спартака»? На Западе конкуренция не такая плотная, как на Востоке, красно-белые должны гарантированно выходить в плей-офф. Но для прохождения первых раундов необходим рост молодёжи. Считаю, это станет ключевым фактором всего «спартаковского» сезона», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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