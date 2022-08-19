Нэшвилл примет церемонии драфта НХЛ и вручения индивидуальных призов в 2023 году

Нэшвилл примет церемонии драфта Национальной хоккейной лиги и вручения индивидуальных призов в 2023 году, сообщает официальный сайт НХЛ.
«Мы очень рады провести два наших знаковых мероприятия в Нэшвилле – особенном городе, где знают, как устроить отличную вечеринку.
От драфта НХЛ — 2003 до Матча всех звёзд НХЛ 2016 года, финала Кубка Стэнли 2017 года и матча NHL Stadium Series — 2022 город, организация и сообщество каждый раз осыпали НХЛ своим гостеприимством и поддержкой. Нам не терпится вернуться туда в июне следующего года, чтобы отметить звёзд нашей игры и представить новое поколение игроков НХЛ», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
Впервые с 2006 года оба мероприятия состоятся в одном городе, тогда организатором выступил канадский Ванкувер. Всего драфт состоится в Нэшвилле во второй раз в истории (первый – в 2003 году), церемония вручения наград – впервые.
Индивидуальные призы будут вручены 26 июня 2023 года, а драфт состоится 28 и 29 июня.
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