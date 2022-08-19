Журналист ESPN выделила возможные проблемы «Миннесоты» в предстоящем сезоне НХЛ
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Журналист ESPN Кристен Шилтон поделилась мнением о перспективах и проблемах «Миннесоты Уайлд» в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Миннесота» мало что добилась в момент открытия рынка свободных агентов и с тех пор не проявляла активности. Кто заполнит пустоту, оставленную Кевином Фиалой после того, как его обменяли в «Лос-Анджелес Кингз» после сезона с 33 голами и 85 очками? Будет ли переезд Кэма Тальбо в «Оттаву Сенаторз» и возложение всех надежд «Уайлд» на ветерана Марка-Андре Флёри правильным решением? Центральный дивизион полон талантов, и «Миннесоте» необходимо стремиться не отставать», — говорится в материале.
Отметим, что официальный сайт НХЛ поставил «Уайлд» на 14-е место в рейтинге сильнейших команд лиги.
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