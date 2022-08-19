Монахан — о переходе в «Монреаль»: я очень рад снова играть в хоккей высокого уровня

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Шон Монахан прокомментировал свой обмен из «Калгари Флэймз».
«Я думаю, что это лето было важным для меня. Мне сделали операцию раньше, чем годом ранее, поэтому я проделал большую работу, и сейчас снова нахожусь на льду четыре раза в неделю. Я здоров, поэтому рад снова играть в хоккей на высоком уровне и очень рад присоединиться к «Канадиенс».
Вероятно, я мог бы исправить проблемы с травмами давным-давно, это был мой личный выбор. Исправление ситуации, правильная расстановка приоритетов, восстановление себя, всё это даёт хорошее чувство, и, как я уже сказал, я очень рад снова играть в хоккей высокого уровня», — приводит слова Монахана Sportsnet.
В прошлом сезоне 27-летний хоккеист провёл в НХЛ 65 матчей, набрав 23 (8+15) очка.
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