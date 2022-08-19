Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» заключила контракт новичка с капитаном университета Миннесоты

«Миннесота» заключила контракт новичка с капитаном университета Миннесоты
Комментарии

«Миннесота Уайлд» на официальном сайте сообщила о подписании контракта с нападающим Сэмми Уокером.

Отмечается, что соглашение новичка с 23-летним экс-капитаном университета Миннесоты заключено сроком на два года. Уокер провёл четыре сезона в NCAA, где выступал за университет Миннесоты. В прошедшем сезоне он стал капитаном команды, проведя 39 матчей и набрав 27 (14+13) очков.

Уокер был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2017 года в седьмом раунде под общим 200-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», но срок действия прав «молний» на игрока истёк.

Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Миннесота» вышла в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, где уступила в серии «Сент-Луис Блюз» со счётом 2-4.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022