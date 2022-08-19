«Миннесота» заключила контракт новичка с капитаном университета Миннесоты
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«Миннесота Уайлд» на официальном сайте сообщила о подписании контракта с нападающим Сэмми Уокером.
Отмечается, что соглашение новичка с 23-летним экс-капитаном университета Миннесоты заключено сроком на два года. Уокер провёл четыре сезона в NCAA, где выступал за университет Миннесоты. В прошедшем сезоне он стал капитаном команды, проведя 39 матчей и набрав 27 (14+13) очков.
Уокер был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2017 года в седьмом раунде под общим 200-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», но срок действия прав «молний» на игрока истёк.
Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Миннесота» вышла в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, где уступила в серии «Сент-Луис Блюз» со счётом 2-4.
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