The Athletic: «Колорадо», «Тампа» и «Детройт» — клубы с лучшей работой менеджеров в НХЛ

Сайт The Athletic провёл опрос читателей, где просил их оценить работу менеджеров команд НХЛ. Свои ответы прислали 18 тысяч болельщиков.
В тройку лучших вошли «Колорадо Эвеланш», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Худший менеджмент, по оценке болельщиков, у «Филадельфии Флайерз», в антитоп вошли также «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс».
Полное распределение оценок:
«5» или «5+»: «Колорадо», «Тампа-Бэй», «Детройт», «Каролина»;
«4» или «4+»: «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Флорида», «Оттава», «Коламбус», «Миннесота»;
«4-»: «Нью-Джерси», «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Баффало», «Калгари», «Монреаль», «Сиэтл», «Торонто», «Вашингтон»;
«3+»: «Питтсбург», «Ванкувер», «Аризона», «Эдмонтон», «Даллас»;
«3» или «3-»: «Нэшвилл», «Виннипег», «Бостон»;
«2»: «Айлендерс», «Сан-Хосе», «Чикаго», «Вегас», «Филадельфия».
- 19 августа 2022
-
14:46
-
14:40
-
13:54
-
13:27
-
13:15
-
13:01
-
12:52
-
12:31
-
12:26
-
12:09
-
12:00
-
11:38
-
10:56
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:12
-
01:18
-
00:53
- 18 августа 2022
-
23:52
-
23:30
-
22:47
-
22:09
-
21:29
-
21:22
-
20:33
-
20:26
-
19:47
-
19:21
-
18:31