The Athletic: «Колорадо», «Тампа» и «Детройт» — клубы с лучшей работой менеджеров в НХЛ

Сайт The Athletic провёл опрос читателей, где просил их оценить работу менеджеров команд НХЛ. Свои ответы прислали 18 тысяч болельщиков.



В тройку лучших вошли «Колорадо Эвеланш», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Худший менеджмент, по оценке болельщиков, у «Филадельфии Флайерз», в антитоп вошли также «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс».



Полное распределение оценок:

«5» или «5+»: «Колорадо», «Тампа-Бэй», «Детройт», «Каролина»;

«4» или «4+»: «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Флорида», «Оттава», «Коламбус», «Миннесота»;

«4-»: «Нью-Джерси», «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Баффало», «Калгари», «Монреаль», «Сиэтл», «Торонто», «Вашингтон»;

«3+»: «Питтсбург», «Ванкувер», «Аризона», «Эдмонтон», «Даллас»;

«3» или «3-»: «Нэшвилл», «Виннипег», «Бостон»;

«2»: «Айлендерс», «Сан-Хосе», «Чикаго», «Вегас», «Филадельфия».