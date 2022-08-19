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«Нефтехимик» по буллитам переиграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана

«Нефтехимик» по буллитам переиграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана
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Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках Кубка президента Республики Казахстан, оказавшись сильнее по итогам серии буллитов со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0).

В составе победителей в основное время отличились нападающие Вячеслав Лещенко, Эдуард Гиматов и Ансель Галимов, у «Автомобилиста» шайбы забросили форварды Арсен Хисамутдинов, Анатолий Голышев и Данил Романцев. В серии буллитов точные броски у «Нефтехимика» нанесли Егор Попов, Данила Попов и Павел Порядин, у екатеринбуржцев попытки реализовали Брукс Мэйсек и Виктор Неучев.

«Нефтехимик» занял последнее, четвёртое место на турнире, за три матча набрав два балла. В активе «Автомобилиста» три очка после трёх встреч, клуб расположился на второй строчке.

Кубок президента Республики Казахстан. Кубок президента РК
19 августа 2022, пятница. 12:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Камара, Сидоров) – 04:46 (5x3)   1:1 Хисамутдинов (Романцев, Куликов) – 27:11 (5x5)   2:1 Лещенко (Попов) – 28:59 (5x4)   3:1 Гиматов (Попов) – 36:58 (5x5)   3:2 Голышев (Валк) – 43:37 (5x5)   3:3 Романцев – 55:31 (5x5)   4:3 Порядин – 65:00 (ПБ)
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