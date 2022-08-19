«Нефтехимик» по буллитам переиграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках Кубка президента Республики Казахстан, оказавшись сильнее по итогам серии буллитов со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0).



В составе победителей в основное время отличились нападающие Вячеслав Лещенко, Эдуард Гиматов и Ансель Галимов, у «Автомобилиста» шайбы забросили форварды Арсен Хисамутдинов, Анатолий Голышев и Данил Романцев. В серии буллитов точные броски у «Нефтехимика» нанесли Егор Попов, Данила Попов и Павел Порядин, у екатеринбуржцев попытки реализовали Брукс Мэйсек и Виктор Неучев.



«Нефтехимик» занял последнее, четвёртое место на турнире, за три матча набрав два балла. В активе «Автомобилиста» три очка после трёх встреч, клуб расположился на второй строчке.