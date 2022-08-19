СКА подписал двусторонний контракт с защитником Корешковым
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Российский защитник Евгений Корешков подписал двусторонний контракт с санкт-петербургским хоккейным клубом СКА и присоединится к составу «СКА-Невы», сообщает официальный сайт фарм-клуба.
22-летний защитник является воспитанником магнитогорского «Металлурга».
Прошлый сезон Евгений Корешков провёл в системе московского ЦСКА. Защитник сыграл 26 матчей в ВХЛ за «Звезду» и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «-5». Помимо «Звезды», в послужном списке спортсмена в ВХЛ есть «Зауралье», в котором он провёл сезон-2020/2021. В составе «Зауралья» Корешков провёл 39 встреч, набрав 15 (2+13) очков при показателе полезности «+4».
В Молодёжной хоккейной лиге Евгений Корешков играл за «Стальных Лис».
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