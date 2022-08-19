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Никита Ушнев — о драке с партнёром по команде на тренировке: это рабочий момент

Никита Ушнев — о драке с партнёром по команде на тренировке: это рабочий момент
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Защитник «Сочи» Никита Ушнев высказался о драке с Донатом Стальновым на тренировке клуба.

«Это рабочий момент, как говорится, ничего личного. Готовимся к сезону, эмоции, бывает, немного захлёстывают. Знаете, я не вижу в этих драках ничего криминального. Наоборот, это бодрит команду, показывает, что мы все хотим завоевать место в основном составе. Да, читал, что после нашей драки было много разных комментариев в соцсетях, болельщики поделились на два лагеря – кто-то категорически против драк на льду, кто-то считает, что это часть игры. Я себя отношу ко второй половине.

Уже через день и я, и Донат Стальнов про эту историю забыли. Для меня это точно просто часть игры, часть тренировки. Да, подрались, бывает. Мы с Донатом не испытываем друг к другу какой-то ненависти. Такие вещи со льда в раздевалку не переносятся», — приводит слова Ушнева пресс-служба «Сочи».

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