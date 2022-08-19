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«Спартак» отдал защитника Костенко в аренду «Куньлуню»

«Спартак» отдал защитника Костенко в аренду «Куньлуню»
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Защитник системы «Спартака» Дмитрий Костенко проведёт следующий сезон в клубе «Куньлунь Ред Стар» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт московского «Спартака».

В прошлом сезоне на счету 19-летнего защитника – 20 (5+15) очков в 50 играх за фарм-клуб «Спартака», воскресенский «Химик» в ВХЛ, а также 9 (0+9) очков в семи матчах за молодёжную команду красно-белых в МХЛ.

Помимо «Химика», в послужном списке 19-летнего хоккеиста в Высшей хоккейной лиге числится «Лада», в которой он выступал на протяжении одного сезона. В составе «Лады» Костенко сыграл в восьми встречах, не набрав ни одного очка.

В апреле 2022 года «Спартак» и Костенко заключили двустороннее соглашение сроком на два года.

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