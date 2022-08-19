Жамнов: у Брылина есть шанс стать главным тренером в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о назначении Сергея Брылина ассистентом тренера «Нью-Джерси Дэвилз».
«Сергей давно в структуре клуба, за ним следят и, видимо, считают, что он уже готов.
Думаю, у него есть шанс стать главным тренером. Если его уже пригласили в первую команду, значит, ему доверяют. Замечательно, что он растёт по карьерной лестнице», — цитирует Жамнова Metaratings.
Последние девять сезонов Брылин работал ассистентом и тренером в фарм-клубах «Дэвилз». В прошлом сезоне он помог «Ютике Кометс» завоевать титул Северного дивизиона и занять первое место в Восточной конференции.
Отметим, что в качестве игрока Сергей выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год. Вместе с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли: в 1995, 2000 и 2003 году. В НХЛ Брылин провёл 765 матчей, набрав 308 (129+179) очков. В плей-офф на счету экс-форварда 109 встреч, 15 заброшенных шайб и 19 голевых передач.
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