«Куньлунь» пополнил тренерский штаб бывшим тренером сборной Латвии

Латвийский специалист Виктор Игнатьев в следующем сезоне будет работать в «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба клуба.
«Мы пополнили наш тренерский штаб Виктором Игнатьевым. Бывший тренер сборной Латвии уже присоединился к команде. У него большой тренерский опыт. Добро пожаловать в команду, господин Игнатьев!» — гласит заявление клуба в соцсетях.
В прошлом сезоне Игнатьев работал в магнитогорском «Металлурге», однако покинул команду весной 2022 года.
В сезоне-2019/2020 бывший хоккеист рижского происхождения уже работал в китайском клубе — он был помощником главного тренера пекинского фарм-клуба «Куньлунь Ред Стар».
Ранее стало известно, что защитник системы «Спартака» Дмитрий Костенко проведёт следующий сезон в клубе «Куньлунь Ред Стар» на правах аренды.
- 19 августа 2022
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