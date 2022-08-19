Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» пополнил тренерский штаб бывшим тренером сборной Латвии

«Куньлунь» пополнил тренерский штаб бывшим тренером сборной Латвии
Комментарии

Латвийский специалист Виктор Игнатьев в следующем сезоне будет работать в «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба клуба.

«Мы пополнили наш тренерский штаб Виктором Игнатьевым. Бывший тренер сборной Латвии уже присоединился к команде. У него большой тренерский опыт. Добро пожаловать в команду, господин Игнатьев!» — гласит заявление клуба в соцсетях.

В прошлом сезоне Игнатьев работал в магнитогорском «Металлурге», однако покинул команду весной 2022 года.

В сезоне-2019/2020 бывший хоккеист рижского происхождения уже работал в китайском клубе — он был помощником главного тренера пекинского фарм-клуба «Куньлунь Ред Стар».

Ранее стало известно, что защитник системы «Спартака» Дмитрий Костенко проведёт следующий сезон в клубе «Куньлунь Ред Стар» на правах аренды.

СКА потерял всех лидеров, а «Куньлунь» — вообще всех. Итоги межсезонья на Западе КХЛ СКА потерял всех лидеров, а «Куньлунь» — вообще всех. Итоги межсезонья на Западе КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022