Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады уверенно обыграла чехов и вышла в финал МЧМ-2022

Сборная Канады уверенно обыграла чехов и вышла в финал МЧМ-2022
Комментарии

В ночь на 20 августа в Эдмонтоне состоялся полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Хозяева турнира канадцы со счётом 5:2 одержали победу над сборной Чехии.

Сборная Канады забросила по две шайбы в первых двух периодах. На 11-й минуте с передачи Логана Стэнковена отличился Кент Джонсон, на 15-й забил Коннор Бедард, которому ассистировал Натан Гоше. На 31-й и 36-й минутах Стэнковен и Мэйсон Мактавиш соответственно оформили крупный счёт 4:0.

В третьем периоде чехам удалось сократить отставание до двух шайб. На 51-й минуте Ян Мышак завершил атаку с участием Станислава Свозила и Иржи Кулиха, а вскоре Давид Иржичек использовал второй ассист Кулиха. Но точку в игре поставили победители – отличился Джошуа Руа.

Во втором полуфинале в ночь на 20 августа встретятся сборные Швеции и Финляндии. В четвертьфинале эти команды прошли немцев (5:2) и латвийцев (2:1) соответственно.

U20 ЧМ-2022. 1/2 финала
19 августа 2022, пятница. 23:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 2
Чехия U20
1:0 Джонсон (Стэнковен, Фёрстер) – 10:04 (5x5)   2:0 Бедард (Гоше, Кайлли) – 15:20 (5x5)   3:0 Стэнковен (Джонсон, Целльвегер) – 31:28 (5x4)   4:0 Мактавиш (Джонсон, Целльвегер) – 36:11 (5x4)   4:1 Мышак (Кулих, Свозил) – 50:54 (5x5)   4:2 Иржичек (Кулих, Мышак) – 52:44 (5x4)   5:2 Joshua Roy (Целльвегер, Дюфур) – 54:26 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022