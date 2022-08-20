Сборная Канады уверенно обыграла чехов и вышла в финал МЧМ-2022

В ночь на 20 августа в Эдмонтоне состоялся полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Хозяева турнира канадцы со счётом 5:2 одержали победу над сборной Чехии.
Сборная Канады забросила по две шайбы в первых двух периодах. На 11-й минуте с передачи Логана Стэнковена отличился Кент Джонсон, на 15-й забил Коннор Бедард, которому ассистировал Натан Гоше. На 31-й и 36-й минутах Стэнковен и Мэйсон Мактавиш соответственно оформили крупный счёт 4:0.
В третьем периоде чехам удалось сократить отставание до двух шайб. На 51-й минуте Ян Мышак завершил атаку с участием Станислава Свозила и Иржи Кулиха, а вскоре Давид Иржичек использовал второй ассист Кулиха. Но точку в игре поставили победители – отличился Джошуа Руа.
Во втором полуфинале в ночь на 20 августа встретятся сборные Швеции и Финляндии. В четвертьфинале эти команды прошли немцев (5:2) и латвийцев (2:1) соответственно.
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