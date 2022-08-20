«Вижу неограниченный потенциал». Мактавиш – о «Сент-Луисе»

63-летний канадский специалист Крэйг Мактавиш, который является ассистентом главного тренера «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе, высказался о состоянии команды.
«Вижу неограниченный потенциал. Вижу потенциал для победы в Кубке Стэнли. Они выиграли его 3 года назад, и костяк той команды все ещё остался на месте. Когда я смотрю на состав, я вижу очень сбалансированное и результативное нападение.
Я с нетерпением жду того момента, когда начну работать с хоккеистами и главным тренером. Надеюсь, что смогу работать с игроками в тесном контакте – так, как не принято, когда ты становишься главным тренером.
Я действительно впечатлен их профессионализмом. Посмотрим, что получится на тренировочном сборе. Я действительно с нетерпением жду этого», – цитирует Мактавиша пресс-служба НХЛ.
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