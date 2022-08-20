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Давыдов – о КХЛ: называю это дворовым хоккеем. Не дорожим шайбой, пуляем в сторону ворот

Давыдов – о КХЛ: называю это дворовым хоккеем. Не дорожим шайбой, пуляем в сторону ворот
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов резко высказался о качестве хоккея в КХЛ.

«Болею за наш хоккей, за родное «Динамо», с помощью интернета стараюсь не пропускать ни одного контрольного матча. В последней игре бело-голубые порадовали, победили «Витязь», но качество хоккея, честно говоря, угнетает.

В советском хоккее мы посмеивались над канадцами – они не дорожили шайбой, играли в «бей-беги», могли взять своё разве что нахрапом.

Думаю, сегодня в мире всё наоборот — уже канадцы над нами посмеиваются. Посмотрите НХЛ и КХЛ, сравните – мы, в отличие от лучших команд НХЛ, не дорожим шайбой, пуляем её в сторону ворот и там копаем. Я называю это дворовым хоккеем. А в футболе это раньше называлось «собачками» – все носятся за мячом, а чтения игры, её понимания – нуль!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

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