Давыдов – о КХЛ: называю это дворовым хоккеем. Не дорожим шайбой, пуляем в сторону ворот

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов резко высказался о качестве хоккея в КХЛ.
«Болею за наш хоккей, за родное «Динамо», с помощью интернета стараюсь не пропускать ни одного контрольного матча. В последней игре бело-голубые порадовали, победили «Витязь», но качество хоккея, честно говоря, угнетает.
В советском хоккее мы посмеивались над канадцами – они не дорожили шайбой, играли в «бей-беги», могли взять своё разве что нахрапом.
Думаю, сегодня в мире всё наоборот — уже канадцы над нами посмеиваются. Посмотрите НХЛ и КХЛ, сравните – мы, в отличие от лучших команд НХЛ, не дорожим шайбой, пуляем её в сторону ворот и там копаем. Я называю это дворовым хоккеем. А в футболе это раньше называлось «собачками» – все носятся за мячом, а чтения игры, её понимания – нуль!» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
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