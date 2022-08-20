Коршков — о скандале с Буше: как пишут СМИ — совсем всё по-другому. Это его личное дело

Форвард «Локомотива» Егор Коршков поделился своим мнением о скандале с американским нападающим Ридом Буше.

«Можно сказать, что отъезд Рида Буше по ходу сезона в «Локомотиве» никак не восприняли. Это его личное дело, и никто туда не углублялся в подробности. Нам объяснили, что и как, да он и сам высказался по поводу той скандальной ситуации. Это осталось в команде и не думаю, что кому-то об этом надо рассказывать. Как пишут СМИ – это совсем всё по-другому. Никто не знает, и мы особо тоже не знаем подробностей», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.

Полное интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»: