Евгений Лисовец рассказал об адаптации в «Адмирале»

Защитник «Адмирала» Евгений Лисовец рассказал о процессе адаптации в новом клубе. Он отметил, что на данный момент он уже довольно хорошо влился в команду.
«В «Адмирале» уже неплохо освоился, познакомился с ребятами, пообщались с тренерами, все нормально, в рабочем режиме.
В первую очередь я благодарен клубу, тренерскому штабу за то, что в меня поверили, пригласили на определенную роль. Если я здесь, я буду выкладываться, делать все, что потребует тренерский штаб. Главные задачи? Помочь команде и показать, что я здесь не просто так.
В клубе я готов к любой роли. В меньшинстве надо выйти – выйду, в большинстве – тоже. Готов ко всему.
Прошлый сезон? Я не оценщик, нужно просто играть, а оценивает пусть кто-то другой. В любом случае все, что произошло в прошлом году, – это опыт. Тут больше вопрос в том, как ты к этому опыту относишься, какие выводы делаешь.
Нужно идти дальше, не глядя на то, что было. Но я, конечно, определенные выводы для себя сделал. В первую очередь работать. Работать еще больше над определенными своими, командными качествами. Собой нельзя быть довольным. Когда такое случается с игроком, он сразу перестает развиваться», – цитирует Лисовца официальный сайт ФХБ.
- 20 августа 2022
-
13:30
-
13:28
-
13:07
-
12:45
-
12:00
-
11:46
-
11:15
-
10:43
-
10:01
-
09:49
-
08:55
-
08:36
-
05:48
-
05:30
-
01:47
- 19 августа 2022
-
23:58
-
23:54
-
22:55
-
22:52
-
21:39
-
21:36
-
20:53
-
20:43
-
20:38
-
19:56
-
19:35
-
19:01
-
18:54
-
18:26
-
18:24
-
18:00
-
17:38
-
17:33
-
17:23
-
16:59