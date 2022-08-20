Вайсфельд — о Пакетте: вчера Кубок Стэнли выигрывал, а сегодня на первенстве водокачки

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказал мнение насчет того, что однолетний контракт с минским «Динамо» подписал нападающий Седрик Пакетт, который в 2020 году выигрывал Кубок Стэнли. Он отметил, что данный переход является довольно рискованным для клуба Континентальной хоккейной лиги.



«Меня очень настораживают хоккеисты, которые вот так резко вниз идут. Вчера он ещё Кубок Стэнли выигрывал, а сегодня, грубо говоря, на первенстве водокачки играет.



Нет, я не про Минск, конечно. Просто хочу сказать, что это рискованное подписание. С одной стороны, вроде бы статусный игрок. И, может быть, он действительно в Минске оживет и будет важной частью команды. Но, повторюсь, когда такие вещи происходят, у меня это вызывает вопросы», – сказал Вайсфельд для YouTube-канала КХЛ.

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