«Витязь» в овертайме выиграл у «Амура» и прервал серию поражений в товарищеских матчах

Только что в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился контрольный матч, в котором встречались подольский «Витязь» и хабаровский «Амур». По итогам встречи победу одержал «Витязь» в овертайме – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

На 4-й минуте Игорь Руденков вывел «Амур» вперёд после паса Ивана Николишина, на 30-й Александр Авцин сравнял счёт с передач Жереми Руа и Вячеслава Сараева, на 36-й Жереми Руа реализовал буллит, а на 45-й Рафаэль Батыршин сделал счёт равным – 2:2. Ему ассистировали Игорь Руденков и Иван Николишин.

Решающий гол забил Степан Старков на 13-й секунде овертайма. Он отличился после паса Жереми Руа.

Таким образом, «Витязь» прервал серию из трёх подряд поражений в контрольных матчах.