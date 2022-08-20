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«Витязь» в овертайме выиграл у «Амура» и прервал серию поражений в товарищеских матчах

«Витязь» в овертайме выиграл у «Амура» и прервал серию поражений в товарищеских матчах
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Только что в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился контрольный матч, в котором встречались подольский «Витязь» и хабаровский «Амур». По итогам встречи победу одержал «Витязь» в овертайме – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

На 4-й минуте Игорь Руденков вывел «Амур» вперёд после паса Ивана Николишина, на 30-й Александр Авцин сравнял счёт с передач Жереми Руа и Вячеслава Сараева, на 36-й Жереми Руа реализовал буллит, а на 45-й Рафаэль Батыршин сделал счёт равным – 2:2. Ему ассистировали Игорь Руденков и Иван Николишин.

Решающий гол забил Степан Старков на 13-й секунде овертайма. Он отличился после паса Жереми Руа.
Таким образом, «Витязь» прервал серию из трёх подряд поражений в контрольных матчах.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 августа 2022, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Руденков (Николишин) – 03:34 (5x5)   1:1 Авцин (Руа, Сараев) – 29:42 (5x5)   2:1 Руа – 35:29 (бул)   2:2 Батыршин (Руденков, Николишин) – 44:52 (4x4)   3:2 Старков (Руа) – 60:13 (3x3)
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