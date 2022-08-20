«Витязь» в овертайме выиграл у «Амура» и прервал серию поражений в товарищеских матчах
Поделиться
Только что в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился контрольный матч, в котором встречались подольский «Витязь» и хабаровский «Амур». По итогам встречи победу одержал «Витязь» в овертайме – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).
На 4-й минуте Игорь Руденков вывел «Амур» вперёд после паса Ивана Николишина, на 30-й Александр Авцин сравнял счёт с передач Жереми Руа и Вячеслава Сараева, на 36-й Жереми Руа реализовал буллит, а на 45-й Рафаэль Батыршин сделал счёт равным – 2:2. Ему ассистировали Игорь Руденков и Иван Николишин.
Решающий гол забил Степан Старков на 13-й секунде овертайма. Он отличился после паса Жереми Руа.
Таким образом, «Витязь» прервал серию из трёх подряд поражений в контрольных матчах.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 августа 2022, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Руденков (Николишин) – 03:34 (5x5) 1:1 Авцин (Руа, Сараев) – 29:42 (5x5) 2:1 Руа – 35:29 (бул) 2:2 Батыршин (Руденков, Николишин) – 44:52 (4x4) 3:2 Старков (Руа) – 60:13 (3x3)
Комментарии
- 20 августа 2022
-
16:49
-
16:40
-
16:24
-
16:10
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:03
-
14:46
-
14:06
-
13:30
-
13:28
-
13:07
-
12:45
-
12:00
-
11:46
-
11:15
-
10:43
-
10:01
-
09:49
-
08:55
-
08:36
-
05:48
-
05:30
-
01:47
- 19 августа 2022
-
23:58
-
23:54
-
22:55
-
22:52
-
21:39
-
21:36
-
20:53
-
20:43
-
20:38
-
19:56
Партнерский контент