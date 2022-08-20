Дзюба рассказал, почему было тяжело играть с Толчинским в теннис

Российский футболист Артём Дзюба, недавно подписавший контракт с турецким «Адана Демирспор», поделился мнением о хоккеисте омского «Авангарда» Сергее Толчинском, с которым они сыграли в теннис. Победу в этом матче одержал хоккеист.



«С Серёгой первый раз познакомились, очень хороший уровень у него. И подачи две, и слева, и справа бьёт – и форхенд, и бэкхенд. Было интересно. Корт, конечно, немножко не очень, но Серёжа умеет заманивать. Мне легче возле сетки играть, ему проще играть на задней линии, плюс у него очень хороший форхенд и бэкхенд, поэтому тяжело с ним, конечно.

Когда он к сетке бегал, мне было проще его перебрасывать, а когда он играл на задней линии, уже тяжело было играть. Редко встречаешь действующих профессиональных спортсменов с таким хорошим уровнем. Когда ты закончил, понятно, у тебя есть много времени играть, а когда ты ещё действующий… Видно, что он поигрывает, такой, игровичок. Это круто. Мне кажется, это ему помогает и в самом хоккее. Сам по себе знаю, что это как хобби разнообразное, чуть-чуть координация, ты перезагружаешься и с новыми силами в новый сезон врываешься», – сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Авангарда».