Бедард — о выходе Канады в финал МЧМ-2022: мы просто очень рады этой возможности
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Нападающий молодёжной сборной Канады Коннор Бедард поделился эмоциями от выхода команды в финал молодёжного чемпионата мира – 2022.
«Это действительно круто, но мы это ещё не совсем осознаём. Я думаю, вся команда может почувствовать энергию в раздевалке. Мы просто очень рады этой возможности», – цитирует Бедарда официальный сайт НХЛ.
В ночь на 20 августа в Эдмонтоне состоялся полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Хозяева турнира канадцы со счётом 5:2 одержали победу над сборной Чехии.
Финальная встреча, в которой сыграют Канада и Финляндия, состоится завтра, 21 августа, в 3:00 мск. Ранее команды уже встречались друг с другом на турнире. На групповом этапе канадцы одержали победу со счётом 6:3.
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