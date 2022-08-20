Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадри назвал причины, по которым выбрал «Калгари»

Кадри назвал причины, по которым выбрал «Калгари»
Комментарии

Нападающий Назем Кадри, подписавший контракт с «Калгари Флэймз», рассказал о переходе в клуб.

«Калгари был заинтересован с первого дня, я это всегда уважал и признавал. Нахождение в качестве свободного агента было определённо сложным процессом, но нужно было принять некоторые решения. Очевидно, я канадский мальчик, я люблю страну Канаду, люблю город Калгари, и, что более важно, направление команды. На самом деле, когда дело дошло до принятия решений, это были аспекты подписания контракта с Калгари.

В конечном счёте речь идёт о победах. Я чувствую, что это сыграло огромную роль в том, что я приехал в Калгари. Я просто рад познакомиться с ребятами», — цитирует Кадри официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Кадри завоевал Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022