Кадри назвал причины, по которым выбрал «Калгари»

Нападающий Назем Кадри, подписавший контракт с «Калгари Флэймз», рассказал о переходе в клуб.

«Калгари был заинтересован с первого дня, я это всегда уважал и признавал. Нахождение в качестве свободного агента было определённо сложным процессом, но нужно было принять некоторые решения. Очевидно, я канадский мальчик, я люблю страну Канаду, люблю город Калгари, и, что более важно, направление команды. На самом деле, когда дело дошло до принятия решений, это были аспекты подписания контракта с Калгари.



В конечном счёте речь идёт о победах. Я чувствую, что это сыграло огромную роль в том, что я приехал в Калгари. Я просто рад познакомиться с ребятами», — цитирует Кадри официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Кадри завоевал Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш».