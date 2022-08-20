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Тардиф: никогда не организовывайте чемпионат мира летом

Тардиф: никогда не организовывайте чемпионат мира летом
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поделился мнением о проведении молодёжного чемпионата мира в летний период и низкой посещаемости турнира.

«Что мы узнали? Никогда не организовывайте чемпионат мира летом», – цитирует Тардифа журналист Патрик Хенри в «Твиттере».

Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 должен был пройти в конце декабря 2021-го – начале января 2022 года. Турнир стартовал в декабре, однако был досрочно завершён ещё на стадии группового этапа из-за коронавируса.

На МЧМ-2022 не принимают участие сборные России и Беларуси, отстранённые от всех турниров под эгидой ИИХФ не только на 2022-й, но и на 2023 год. Сегодня, 20 августа, в 23:00 состоится матч за третье место, завтра, 21 августа в 3:00 мск пройдёт финал турнира.

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