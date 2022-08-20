Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тардиф отреагировал на скандалы с участием Федерации хоккея Канады

Тардиф отреагировал на скандалы с участием Федерации хоккея Канады
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф отреагировал на скандалы, связанные с Федерацией хоккея Канады.

»После завершения расследования ИИХФ воспользуется комитетом по этике, чтобы оценить, как канадская федерация справилась с этим делом. После этого организация направит свои выводы в дисциплинарный комитет», – цитирует Тардифа журналист Крис Петерс в «Твиттере».

Ранее стало известно, что несколько спонсоров Федерации хоккея Канады приняли решение приостановить взаимодействие с организацией из-за скандала, связанного с сексуальным насилием со стороны нескольких игроков молодёжной сборной Канады в 2018 году. Женщина на условиях анонимности утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018.

Новость по теме
Ряд спонсоров приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022