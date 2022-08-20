Тардиф отреагировал на скандалы с участием Федерации хоккея Канады

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф отреагировал на скандалы, связанные с Федерацией хоккея Канады.

»После завершения расследования ИИХФ воспользуется комитетом по этике, чтобы оценить, как канадская федерация справилась с этим делом. После этого организация направит свои выводы в дисциплинарный комитет», – цитирует Тардифа журналист Крис Петерс в «Твиттере».

Ранее стало известно, что несколько спонсоров Федерации хоккея Канады приняли решение приостановить взаимодействие с организацией из-за скандала, связанного с сексуальным насилием со стороны нескольких игроков молодёжной сборной Канады в 2018 году. Женщина на условиях анонимности утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, в том числе членов сборной Канады, завоевавших золотые медали на молодёжном чемпионате мира – 2018.