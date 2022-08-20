Журналист — о комментариях Тардифа о России: из кожи вон лезет, даже если его не просят

Журналист Скотт Уиллер поделился мнением о реакции президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа на ситуацию с отстранением сборных России и Беларуси.



«Люк Тардиф из кожи вон лезет, даже если его об этом не просят, чтобы сказать, что он надеется, что Россия вернётся и турниры без них уже не те. Он даже сказал, что ИИХФ всё ещё в контакте с федерацией, но мяч на их стороне. Потом он сказал, что надеется, что настанет рассвет и всё разрешится», – написал Уиллер.

Напомним, во время различных конференций Тардиф регулярно высказывается на тему того, что не хватает сборной России по хоккею на международных турнирах.

Молодёжный чемпионат мира – 2022 должен был пройти в конце декабря 2021-го – начале января 2022 года. Турнир стартовал в декабре, однако был досрочно завершён ещё на стадии группового этапа из-за коронавируса.



На МЧМ-2022 не принимают участия сборные России и Беларуси, отстранённые от всех турниров под эгидой ИИХФ не только на 2022-й, но и на 2023 год.