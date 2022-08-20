ИИХФ не будет влиять на решение игроков выступать в российских клубах

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о том, могут ли иностранные игроки выступать в России и Беларуси.



«ИИХФ оставляет решение о санкциях на игроков за игру в России и Беларуси на усмотрение независимых стран», – цитирует Тардифа журналист Стивен Эллис.



Напомним, некоторые страны выступают против того, чтобы их игроки выступали за российские и белорусские клубы. Например, сборная Латвии отказывается от вызова в сборную игроков, представляющих клубы КХЛ.

В эти дни проходит молодёжный чемпионат мира – 2022 должен был пройти в конце декабря 2021-го – начале января 2022 года. Турнир стартовал в декабре, однако был досрочно завершён ещё на стадии группового этапа из-за коронавируса.



На МЧМ-2022 не принимают участие сборные России и Беларуси, отстранённые от всех турниров под эгидой ИИХФ не только на 2022-й, но и на 2023 год.