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Роман Ротенберг объявил о назначении Яшкина капитаном СКА

Роман Ротенберг объявил о назначении Яшкина капитаном СКА
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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги тренировочных сборов в Сочи, а также назвал имя капитана команды.

«Подошёл к концу наш сочинский этап предсезонки. За плечами огромный пласт работы: двухразовые тренировки на льду, «городок», занятия в спортзале и матчи.

Отдельно хочу выразить благодарность ПАО «Газпром» и комплексу «Газпром Галактика» за возможность провести сбор в максимально комфортных условиях. Вся необходимая для тренировок профессиональных спортсменов инфраструктура на самом высшем уровне.

Провели на этом сборе сначала двусторонку, а сегодня сыграли контрольный матч с ХК «Сочи». У нас уже выстраивается команда, все работают единым кулаком, отрабатывают и в обороне, и в атаке. Благодаря такому настрою и нашей системе сегодня удалось победить, хотя соперник серьёзно включился во второй половине матча.

Доверили Дмитрию Яшкину капитанскую повязку – он лидер и по своей натуре, и по игре должен выходить на лидирующие роли. К нему прислушиваются и молодые, так что, считаю, выбор сделан правильно и Дмитрий поведёт за собой команду.

Пришло время наконец возвращаться в Санкт-Петербург! Мы все очень соскучились по нашим болельщикам и рады, что уже через несколько дней сможем сыграть при родных трибунах. Ждём всех на матчах турнира Пучкова!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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