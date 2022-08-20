Роман Ротенберг объявил о назначении Яшкина капитаном СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги тренировочных сборов в Сочи, а также назвал имя капитана команды.
«Подошёл к концу наш сочинский этап предсезонки. За плечами огромный пласт работы: двухразовые тренировки на льду, «городок», занятия в спортзале и матчи.
Отдельно хочу выразить благодарность ПАО «Газпром» и комплексу «Газпром Галактика» за возможность провести сбор в максимально комфортных условиях. Вся необходимая для тренировок профессиональных спортсменов инфраструктура на самом высшем уровне.
Провели на этом сборе сначала двусторонку, а сегодня сыграли контрольный матч с ХК «Сочи». У нас уже выстраивается команда, все работают единым кулаком, отрабатывают и в обороне, и в атаке. Благодаря такому настрою и нашей системе сегодня удалось победить, хотя соперник серьёзно включился во второй половине матча.
Доверили Дмитрию Яшкину капитанскую повязку – он лидер и по своей натуре, и по игре должен выходить на лидирующие роли. К нему прислушиваются и молодые, так что, считаю, выбор сделан правильно и Дмитрий поведёт за собой команду.
Пришло время наконец возвращаться в Санкт-Петербург! Мы все очень соскучились по нашим болельщикам и рады, что уже через несколько дней сможем сыграть при родных трибунах. Ждём всех на матчах турнира Пучкова!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
- 20 августа 2022
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