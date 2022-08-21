Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала победителем МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, сборная Канады стала победителем турнира.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Джошуа Руа, Уильям Дюфур и Кент Джонсон.
У гостей забивали Алекси Хеймосалми и Йоаким Кемелль. Основное время матча закончилось вничью, 2:2. Кент Джонсон забил победную шайбу в овертайме, чем принёс победу сборной Канады.
«Кленовые листья» не проиграли на турнире ни одного матча. Все игры, кроме финальной встречи, были выиграны в основное время.
Напомним, в матче за третье место сборная Швеции обыграла сборную Чехии со счётом 3:1.
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