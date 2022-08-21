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Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала победителем МЧМ-2022

Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала победителем МЧМ-2022
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, сборная Канады стала победителем турнира.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Джошуа Руа, Уильям Дюфур и Кент Джонсон.

У гостей забивали Алекси Хеймосалми и Йоаким Кемелль. Основное время матча закончилось вничью, 2:2. Кент Джонсон забил победную шайбу в овертайме, чем принёс победу сборной Канады.

«Кленовые листья» не проиграли на турнире ни одного матча. Все игры, кроме финальной встречи, были выиграны в основное время.

Напомним, в матче за третье место сборная Швеции обыграла сборную Чехии со счётом 3:1.

U20 ЧМ-2022. Финал
21 августа 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 2
ОТ
Финляндия U20
1:0 Joshua Roy (Мактавиш) – 11:18 (5x5)   2:0 Дюфур (Целльвегер) – 20:48 (5x5)   2:1 Хеймосалми (Виро, Мяэнпяя) – 44:09 (5x5)   2:2 Кемелль (Ниемеля, Лиукас) – 50:46 (5x5)   3:2 Джонсон (Стэнковен) – 63:20 (5x5)
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