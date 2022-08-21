Дроздов: нужно проконсультироваться с Паниным по рекорду силовых приёмов

Новичок и нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов рассказал о переходе в команду из «Спартака».
«Знал от агента только общую информацию – об интересе «Салавата Юлаева», о переговорах. Очень обрадовался, когда всё завершилось – и связал свои отношения с Уфой на три года.
Уфа – это топ-клуб. Да, «Спартак» – самая популярная в Москве команда, о ней знают во всём мире, но всё-таки именно «Салават», а также еще несколько клубов КХЛ каждый год решают максимальные задачи.
Уфа ближе, наверное, не к Москве, а к Минску. Не очень большой, но красивый и ухоженный город, где хоккей — вид спорта номер один. Мне все нравится.
12 шайб, два рекорда по силовым приёмам, игровое время под 20 минут в плей-офф в серии против СКА? У нас была отличная команда и тренерский штаб, доверие партнеров и тренеров позволило по ходу сезона подняться из четвёртого звена в первое. Всё пришло через работу.
Как удалось побить рекорд «Спартака» – девять силовых приемов за матч? Так совпало, что это произошло именно в игре против минского «Динамо», какого-то специального настроя на, можно сказать, родной клуб не было. Стараюсь всегда играть в агрессивный хоккей.
Знаю ли рекорд «Салавата» по силовым? Хороший вопрос, пока не в курсе. На следующей тренировке надо будет проконсультироваться с Григорием Паниным. Этот именитый защитник ассоциируется с жёсткой игрой «Салавата» и, наверное, владеет рекордом. Уточню», – цитирует Дроздова Russia-Hockey.
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