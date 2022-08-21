Кент Джонсон рассказал о победном голе в овертайме финала МЧМ-2022

Нападающий молодёжной сборной Канады Кайл Джонсон, забивший победный гол в финале молодёжного чемпионата мира – 2022 в ворота сборной Финляндии, рассказал о победе на турнире.
«Логан Станковен хорошо сыграл с шайбой и сделал хороший пас на мой удар слева, и я попытался пробить, но там было чуть больше пространства, а затем помог рикошет.
Играем 3 на 3 в овертайме, там просто так много пространства, и ты не выбрасываешь шайбу, всё дело в мастерстве и IQ, так что всё хорошо», – цитирует Джонсона официальный сайт НХЛ.
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Благодаря этому канадцы стали победителями турнира.
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