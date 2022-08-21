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Рятю – о финале МЧМ с Канадой: если бы не постоянные удаления, Финляндия бы выиграла

Рятю – о финале МЧМ с Канадой: если бы не постоянные удаления, Финляндия бы выиграла
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Нападающий молодёжной сборной Финляндии Аату Рятю поделился мнением о судействе в финале молодёжного чемпионата мира – 2022, где финны проиграли в овертайме со счётом 2:3.

«Чемпионский титул был в сантиметре от нас. Мы были так близки. Очень грустно, что мы проиграли, но я горжусь своей командой. Третий период был потрясающим, это камбэк всех времён. Мы создали очень много моментов, но в концовке нам пришлось отбиваться в меньшинстве — да и на протяжении всего матча тоже. Мы полностью выложились в меньшинстве, блокировали броски. Мне кажется, канадцы делали ставку только на свою первую бригаду большинства, а у нас на льду постоянно были новые ребята, которые выигрывали борьбу. Верю, что если бы не постоянные удаления, то мы бы победили», – цитирует Рятю Jatkoaika.

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