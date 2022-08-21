Минское «Динамо» отреагировало на слова Вайсфельда о подписании форварда Пакетта

Минское «Динамо» прокомментировало слова хоккейного эксперта Леонида Вайсфельда про нападающего клуба Седрика Пакетта.
«Очень удивили слова эксперта КХЛ Леонида Вайсфельда по поводу Седрика Пакетта. Что имел в виду «золотой свисток России», бросаясь фразой про «первенство водокачки»? Может, он считает таким уровень АХЛ и одной из самых организованных и системных команд этой лиги «Лаваль Рокет»? Которая в прошедшем сезоне при непосредственной помощи нашего силового форварда дошла до финала конференции лиги. Седрик играл одну из ключевых ролей в «Рокет», был центром топ-6 клуба, забросил несколько важнейших шайб в плей-офф. Имеет приличную статистику во второй по силе лиге Северной Америки как в прошедшем сезоне (в 28 играх 13 голов), так и за всю карьеру (в 106 играх 37 голов). Не говоря про его успехи в НХЛ…
Или, может, Леонид Владленович под первенством водокачки подразумевает уровень КХЛ?! В любом случае мы уверены, Седрик на все комментарии и домыслы ответит своей игрой и борьбой на площадке», — говорится в заявлении.
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