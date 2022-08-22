Тренер «Авангарда»: болельщики говорят, что 12-матчевый выезд только усилит любовь к клубу

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов поделился отношением к тому, что клуб начнёт сезон с 12-матчевой гостевой серии.
«Какой смысл комментировать моменты, которые ты не контролируешь? Ситуация сложилась так, что практически весь сентябрь мы на выезде, это реальность. Надо принять эту ситуацию и выйти из неё с максимальным количеством очков, как это и принято в «Авангарде».
В команде собраны профессионалы. Нас закалила Балашиха, в которой в каком-то смысле все матчи были для нас выездными. Поэтому в плане психологии наш тренерский штаб особых проблем не видит. А вот физиология – да, это фактор. По заданию Рябыкина тренеры по ОФП, доктора, массажисты сейчас ищут оптимальный план работы в сентябре. Играем на этом отрезке в трёх странах – в России, Беларуси, Казахстане. Будет много смен часовых поясов.
Главная задача – найти для команды золотую середину, то есть золотой часовой пояс, от которого в турне и оттолкнёмся.
У нас много людей, поигравших на всех уровнях, но такого опыта ни у кого нет.
Может ли месяц в самолёте выбить команду из колеи? Опять вы о стартовом турне… У нас идёт интенсивный тренировочный процесс, во всём ищем только позитивные моменты. Дополнительные эмоции дают омские болельщики — они говорят, что 12-матчевый выезд только усилит любовь к «ястребам». Тренерскому штабу нравится атмосфера в команде, все игроки заряжены. Верим, что всё получится», – цитирует Курьянова Russia-Hockey.
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