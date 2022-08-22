Мельничук рассказал, как включал матчи «Зенита» в Лиге чемпионов на тренировках «Сан-Хосе»

Голкипер «Сочи» Алексей Мельничук рассказал, как во время выступления за «Сан-Хосе Шаркс» включал матчи футбольного «Зенита» в Лиге чемпионов, а также вспомнил, как чуть не выиграл билеты у экс-игроков петербуржцев Виктора Файзулина и Юрия Жевнова.



«История из детства. Неподалёку от моего дома был коттеджный посёлок, где жили некоторые зенитовцы. Однажды мы играли в футбол с ребятами и к нам присоединились Файзулин с Жевновым. Стали играть впятером против них двоих на брусчатке на маленькие ворота. Если выиграем, футболисты обещали нам билеты на Лигу чемпионов. Мы вели 9:5, не забили в пустые ворота и в итоге проиграли 9:10. Вместо Лиги чемпионов пришлось ползти на карачках по этой брусчатке до центра поля.



Смотрел ли матчи «Зенита», когда играл в Северной Америке? За РПЛ трудно было следить, а когда в Лиге чемпионов играли, я смотрел. Получалось так, что на сборах «Сан-Хосе», когда мы просыпались и шли на утреннюю тренировку, матч только начинался. Я включал Лигу чемпионов на большом экране в зале с велосипедами, и мы смотрели всей командой. Я ребятам рассказывал, кто, где и что. Когда матч был домашний, все удивлялись масштабности нашей «Газпром Арены».



Интересно ли было смотреть футбол партнёрам? Там Лигу чемпионов смотрят все, особенно культовые матчи. Но про Питер знают мало. Пришлось объяснять: «Помните, в 2008-м Кубок УЕФА выиграли?» Я им фотографии показывал, видео всякие. В общем, вселял в них любовь к «Зениту», – цитирует Мельничука ProЗенит.