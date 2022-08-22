Мартемьянов: на Овчинникова рассчитываем как на игрока нашей команды

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал ситуацию с нападающим Дмитрием Овчинниковым.
«Немножко психологически на него поддавливала неопределённая ситуация. Но он с нами работал, работал неплохо. Но чувствовалось, что в голове у него сидит неопределённость. Когда определённость настала, человека как подменили. Очень активно работает, горит, даже не проведя ни одного контрольного матча. Будем проверять его на заключительном турнире. Он находится в нормальной физической форме. Мы на него рассчитываем как на игрока нашей команды. Другой вопрос – его состоятельность на данном этапе, как он выйдет из этого состояния. Варианты составов на игры уже в голове есть. Но как будет на данном этапе – будем обсуждать и смотреть перед каждым матчем, что делать дальше», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Напомним, Овчинников не мог играть за новосибирцев во время предсезонной подготовки из-за отсутствия арендного договора. 19 августа он был подписан.
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