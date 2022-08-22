Фастовский ответил на вопрос, возможен ли отъезд Овчинникова в Торонто или Новокузнецк

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал ситуацию с Дмитрием Овчинниковым.



«Проволочка с документами помешала Овчинникову играть на предсезонке? Всё было правильно, но некоторые формальные вещи никак не могли оформить и получить разрешение на то, чтобы Дмитрий играл. Но сейчас уже всё произошло. Дима полноценно член команды.



Есть ли вариант отъезда Овчинникова в Торонто или в Новокузнецк? Мы не обсуждали вариант с «Торонто». Думаю, если он вдруг возникнет, тогда будем обсуждать. Но я очень надеюсь, что такого негатива не будет», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Овчинников покинул «Сибирь» в феврале 2022 года, подписав контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». При этом клуб сохранил права на игрока в КХЛ. В минувшем сезоне Овчинников провёл 48 матчей в КХЛ и набрал три (1+2) очка. В АХЛ Овчинников провел семь матчей за «Торонто Марлис», набрав два (0+2) очка.