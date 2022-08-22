Генменеджер «Сибири»: я всегда был сторонником того, чтобы не менять формат плей-офф

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о лимите на легионеров и перекрёстном плей-офф.



«Лимит на легионеров? Я не очень понимаю, зачем это законодательно. Зачем законодательно уменьшать количество? Запретами ничего не добьёшься. Вот у нас три – потому что так сложилось, а не потому что мы готовимся к следующему сезону, когда будет три. Поэтому я не считаю это правильным. Тем более что крайним в этой истории сокращения оказывается хоккей. А про другие виды спорта вообще никто не говорит, ничего не обсуждается, и почему-то проблема с легионерами только в одном виде спорта обсуждается.



Перекрёстный плей-офф? Я всегда был сторонником того, чтобы не менять формат плей-офф, который существует сейчас. Пока нет аргументов, чтобы я поменял своё мнение. Я считаю, что это правильно и должно остаться так же», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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