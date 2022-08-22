«На эти деньги можно подписать топ-игрока». «Сибирь» анонсировала контракт с букмекером

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о контракте с букмекерской компанией.



«Контракт с букмекером? Есть, просто мы согласовываем дату, когда это будет объявлено вместе с букмекерской компанией. Но, безусловно, у нас сотрудничество, трёхлетний контракт. Это будет объявлено целевым образом. Это сейчас общая тенденция пошла.



На эти деньги можно подписать одного очень топового игрока для «Сибири». Деньги пойдут в бюджет клуба. Это наполняемость доходной части бюджета. Это коммерческие доходы, о которых постоянно говорит лига, о том, что это надо увеличивать, постоянно к тому ведёт и все клубы на это настраивает. И мы в этом процессе активно участвуем, спасибо букмекерской конторе, которая нам очевидно помогла в этом плане», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.



Ранее на тренировочных джерси «Сибири» была замечена эмблема букмекерской компании Winline.