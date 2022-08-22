Фастовский рассказал, когда запланирован семинар по новым правилам КХЛ в «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о новых правилах в КХЛ.



«Проходили семинары по новым правилам? Пока нет. У нас запланирован этот семинар, который будет проводить Алексей Анисимов с командой в Питере. Мы уже договорились: 25 августа будет лекция.



Этим хороши предсезонные турниры, где судьи, которые их обслуживают, параллельно прямо во время игры объясняют игрокам какие-то нюансы, которые будут в сезоне. И вот такое живое общение давно существует. Это очень помогает, даже, может быть, больше, чем какие-то целенаправленные семинары. Когда игрока удаляют на две минуты и тут же рассказывают ему, за что его удалили, это очень хорошо. Потому что игрок передаёт информацию дальше другим. В этом году нет глобальных изменений в правилах. И каких-то таких, из-за которых надо поменять систему подготовки команды к сезону или поменять тактику. Понятно, что все изменения направлены на убыстрение матчей, сокращение количества остановок. Это очевидный тренд, который вышел на первое место в последние два-три года», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.