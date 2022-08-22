Чайковски: после сезона я сказал, что приеду 100%. Мне нравится в Новосибирске

Защитник «Сибири» Михал Чайковски рассказал о приезде в Новосибирск и реакцию на родине.
«Какой был процент, что не доеду до Новосибирска? Никаких процентов. После сезона я сказал, что приеду 100%.
Реакция на возвращение в Россию на родине? Была и плохая реакция на это, и позитивная. Я всегда смотрю на то, что хотела моя семья и что хотел я. Мне нравится в Новосибирске.
Не запретят ли мне играть за сборную? Не знаю, не слышал. На прошлый чемпионат мира я не поехал, потому что не хотел травму получить. В том сезоне была Олимпиада, поэтому я хотел побыть дома с семьёй, подготовиться к сезону.
Знаком ли с Кристианом Ярошем? Я хорошо знаю Яроша. Мы раньше играли вместе в сборной. Мы с ним много разговаривали о России, я ему рассказал хорошее и позитивное про Россию. Он подумал и поехал в Омск», – передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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