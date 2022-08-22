Бекстрём — о травме: было легче кататься на коньках, чем ходить пешком

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о восстановлении после операции на бедре.

«Восемь лет назад у меня была операция на бедре, после неё в течение нескольких лет я чувствовал себя хорошо. Но потом снова стало хуже. Я испытывал проблемы в течение многих лет.

Я не мог надеть носки и завязать шнурки на ботинках. Было трудно ходить. Мне даже было легче кататься на коньках, чем ходить пешком, я не мог играть со своими детьми. Это было очень тяжело.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Посмотрим, что будет, когда начнутся интенсивные матчи. Потрясающе, на что способны врачи. Впервые за многие годы я настроен оптимистично.

Я снова могу сам надевать носки! Хоккей – это моя жизнь. Я даже не могу представить, что однажды он закончится», – цитирует Бекстрёма Russian Machine Never Breaks.