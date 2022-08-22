Бекстрём — о травме: было легче кататься на коньках, чем ходить пешком

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о восстановлении после операции на бедре.
«Восемь лет назад у меня была операция на бедре, после неё в течение нескольких лет я чувствовал себя хорошо. Но потом снова стало хуже. Я испытывал проблемы в течение многих лет.
Я не мог надеть носки и завязать шнурки на ботинках. Было трудно ходить. Мне даже было легче кататься на коньках, чем ходить пешком, я не мог играть со своими детьми. Это было очень тяжело.
Сейчас я чувствую себя хорошо. Посмотрим, что будет, когда начнутся интенсивные матчи. Потрясающе, на что способны врачи. Впервые за многие годы я настроен оптимистично.
Я снова могу сам надевать носки! Хоккей – это моя жизнь. Я даже не могу представить, что однажды он закончится», – цитирует Бекстрёма Russian Machine Never Breaks.
- 22 августа 2022
-
14:30
-
14:13
-
14:08
-
13:29
-
13:23
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:32
-
12:21
-
12:15
-
12:11
-
12:07
-
10:33
-
10:15
-
09:02
-
08:36
-
03:10
- 21 августа 2022
-
23:43
-
21:58
-
21:18
-
20:23
-
19:33
-
18:39
-
17:40
-
17:14
-
16:39
-
16:28
-
15:28
-
13:52
-
13:40
-
12:25
-
11:48
-
10:31
-
10:10