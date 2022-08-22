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Знарок — Минниханову: наши пожелания? Каждый напишет вам на бумажке

Знарок — Минниханову: наши пожелания? Каждый напишет вам на бумажке
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок на встрече команды с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым ответил на обращение президента, который пожелал команде удачи в новом сезоне.

«Хотел бы поблагодарить за ваше внимание. Задачи все ясны. Мы понимаем значение «Ак Барса» для Татарстана. Сделаем всё, что от нас зависит. Честно говоря, я первый раз вижу такую организацию в клубе. А проработал я много где. Какие от нас пожелания? Мы вам, Рустам Нургалеевич, напишем, каждый на бумажке», — цитирует Знарка «Татар-информ».

Ранее Минниханов обратился к команде и пожелал ей удачи в новом сезоне КХЛ. Напомним, он стартует 1 сентября.

Первый матч казанцы проведут с московским «Динамо» 3 сентября.

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