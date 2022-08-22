Президент «Барыса» рассказал, почему не получится провести выставочные матчи в Алматы

Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал о подготовке команды к сезону.

«Вратарь-легионер? Пока обходимся своими силами, но сезон длинный, не дай бог, травмы. По ходу сезона будет видно. Пока наши вратари справляются.

У нас были запланированы выставочные игры в Алматы в будущем сезоне, но из-за нового календаря, к сожалению, провести их не получится. Планируем на следующий год. Проведение матчей в других городах под вопросом, пока только в Алматы ледовый дворец соответствует регламенту КХЛ.

Орехов? Мы сделали ему предложение. Всегда достойный хоккеист стремится к лучшей зарплате и к клубу с серьёзными задачами. За сборную он будет играть. Принял предложение другого клуба. Нам тяжело состязаться с такими клубами.

Что касается ребрендинга, то все клубы КХЛ обновили свои логотипы. Только мы 23 года ждали. Очень хорошо болельщики раскупают продукцию с новым логотипом», – цитирует Иванищева официальный сайт клуба.