Минское «Динамо» не станет подписывать Даниила Ильина. У него был пробный контракт

Минское «Динамо» в официальном телеграм-канале объявило о том, что не будет подписывать полноценный контракт с нападающим Даниилом Ильиным. В июле игрок подписал пробное соглашение. Хоккеист принимал участие в контрольных матчах, однако не смог отметиться в них забитыми голами.

В прошлом сезоне 27-летний Ильин выступал за «Сочи» и «Адмирал». В общей сложности он провёл 20 матчей и отдал две голевые передачи.



Ранее хоккеист играл за «Торпедо», «Югру» и «Трактор». Он принял участие в 266 матчах Континентальной хоккейной лиги и набрал 71 (27+44) очко при суммарном показателе полезности «-5». Ильин – обладатель Кубка Харламова – 2015 в составе нижегородской «Чайки».

По итогам прошлого сезона минское «Динамо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило петербургскому СКА.