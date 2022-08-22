«Спартак» назвал имя капитана команды на следующий сезон КХЛ
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Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник Дмитрий Вишневский назначен капитаном команды на сезон Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.
Отмечается, что ассистентами капитана были выбраны нападающие Андрей Локтионов, Роман Старченко, Александр Хохлачёв, Дмитрий Кугрышев и защитник Егор Савиков.
Напомним, в прошедшем сезоне Вишневский принял участие в 52 встречах в КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач, суммарно набрав 19 очков. Кроме того, защитник вошёл в расширенный состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Всего на счету двукратного обладателя Кубка Гагарина 284 матча за «Спартак» в КХЛ и 73 (21+52) набранных очка.
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