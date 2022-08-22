Юдин о Воробьёве: игрокам сложно решать бюрократические вопросы, этим пользуются мошенники

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин высказался о ситуации с нападающим Михаилом Воробьёвым. Сегодня в Уфе прошло второе заседание по делу хоккеиста.



«Слишком раздувают эту ситуацию. Здесь, на мой взгляд, вообще не о чем говорить. Парень по молодости не разобрался, его втянули в аферу и обманули. И он не один такой, многие хоккеисты вообще плохо подготовлены к повседневной жизни, сам таким был когда-то, поэтому какие-то бытовые и бюрократические вопросы сложно решать. Этим всякие мошенники и пользуются. Надеюсь, что все эти неприятности никак не скажутся на его карьере, Миша нужен СКА в этом сезоне.



Он сам сказал, что готов отслужить в армии, но по себе знаю, что профессиональные спортсмены после всех травм и операций часто по здоровью оказываются негодны. Думаю, ситуация скоро разрешится, и нечего её мусолить», — сказал Юдин «Чемпионату».