«Сделка нелёгкая, но мы очень довольны». Мильштейн — о контракте Романова с «Айлендерс»

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова, прокомментировал подписание его клиентом трёхлетнего контракта с клубом.



«Конечно, мы очень довольны контрактом. «Айлендерс» очень хотели получить Романова, они произвели обмен во время драфта. Мы сразу понимали, что мы не быстро придём к сделке с клубом, это контракт не из лёгких, так как у Романова не будет арбитрационных прав ещё два года, плюс ещё один сезон Саша не мог получить оффершит.



Мы на протяжении долгого времени общались с клубом, изучали рынок и в конечном итоге заключили отличную сделку для обеих сторон. Александр с нетерпением ждёт начала сезона», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.